Katatonia - Mnemosynean (0801056890115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Mnemosynean
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 748454
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056890115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Mnemosynean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vakaren, Sistere, Wide Awake In Quietus, Night Comes Down, Second, The Act Of Darkening, Hypnone (Frank Default Hypnocadence Mix), Ashen, Sold Heart, Displaced, Dissolving Bonds, Unfurl, Code Against The Code, Wait Outside, Sulfur, 46085, O How I Enjoy The Light, Help Me Disappear, Fractured, No Devotion, Quiet World, Scarlet Heavens In The White (Urban Dub), My Twin (Opium Dub Version), Soil's Song (Krister Linder 2012 Remix), Day And Then The Shade (Frank Default Remix), Idle Blood (Linje 14)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Katatonia - Mnemosynean (0801056890115) виниловая пластинка
Лимитированный тираж виниловых пластинок серебристого цвета. Выпущенный к 30-летию со дня основания одной из самых загадочных и захватывающих в звуковом плане групп в жанре дарк-рок/прог, альбом Mnemosynean содержит обширную коллекцию всех раритетов и би-сайдов Katatonia, включая треки с многочисленных EP группы, неиспользованные альбомные песни, бонусы ограниченного специального издания, кавер-версии, а также серию совместных ремиксов. История Mnemosynean охватывает период от готической экспериментальной эпопеи "Scarlet Heavens", записанной еще в 1994 году, до треков, записанных во время работы над великолепным альбомом 2016 года The Fall of Hearts.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056890115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Katatonia
Альбом (сингл)
Mnemosynean
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Vakaren, Sistere, Wide Awake In Quietus, Night Comes Down, Second, The Act Of Darkening, Hypnone (Frank Default Hypnocadence Mix), Ashen, Sold Heart, Displaced, Dissolving Bonds, Unfurl, Code Against The Code, Wait Outside, Sulfur, 46085, O How I Enjoy The Light, Help Me Disappear, Fractured, No Devotion, Quiet World, Scarlet Heavens In The White (Urban Dub), My Twin (Opium Dub Version), Soil's Song (Krister Linder 2012 Remix), Day And Then The Shade (Frank Default Remix), Idle Blood (Linje 14)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Лимитированный тираж виниловых пластинок серебристого цвета. Выпущенный к 30-летию со дня основания одной из самых загадочных и захватывающих в звуковом плане групп в жанре дарк-рок/прог, альбом Mnemosynean содержит обширную коллекцию всех раритетов и би-сайдов Katatonia, включая треки с многочисленных EP группы, неиспользованные альбомные песни, бонусы ограниченного специального издания, кавер-версии, а также серию совместных ремиксов. История Mnemosynean охватывает период от готической экспериментальной эпопеи "Scarlet Heavens", записанной еще в 1994 году, до треков, записанных во время работы над великолепным альбомом 2016 года The Fall of Hearts.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Katatonia - Mnemosynean (0801056890115) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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