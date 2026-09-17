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Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка

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Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 2
Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 3
Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 4
Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 5
Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Тesla Boy
Альбом (сингл)
Навсегда сейчас
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 1
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 2
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 3
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 4
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 5
  • Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660285041752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Тesla Boy
Альбом (сингл)
Навсегда сейчас
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Симфония, Молодость, На Свидании, Илон Маск, Жизнь Уходит, Чтобы Зарабатывать На Жизнь, На Дно, Берлинские Стены, Пусть Это Лето Не Кончается, Станция «Опера». 5 Утра
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка

17 октября культовый электро-поп проект Tesla Boy выпустил первый студийный альбом за пять лет. Им стала иронично-лирическая пластинка «Навсегда сейчас», в которой артист пробует новое для себя звучание и пытается зафиксировать в музыке уникальный опыт современной реальности. Свежий релиз — это 9 композиций, в которых нью-вейв замиксован с пост-панком и гитарным инди. Издание на виниле Саунд альбома стал новым витком в творчестве Tesla Boy. В записи использовано большое количество старых аналоговых синтезаторов — таких, как Roland Juno-60, Juno-106 и Korg MS-10. Проект также задействовал старые пленочные эхо-машины для создания более аутентичного, теплого звука. Над многими текстами Антон Севидов работал в Переделкино, а какие-то песни были созданы во время его путешествий. Через весь альбом проходит тема иронии — над современным обществом и над нашими проявлениями в нем. «Мы действительно живем в уникальный момент истории человечества, когда жизнь ускоряется уже не с каждым годом, а с каждой неделей, а возможно, даже с каждым днем, — говорит Антон Севидов о новом релизе. — Удивительно и завораживающе наблюдать, как прямо на наших глазах меняются самые базовые настройки общения, осознания себя и восприятия мира. Мы живем в реальности, где невозможно быть уверенным, что видео, выдаваемое за новость, действительно настоящее, а рядом с тобой может разговаривать искусственный интеллект. Этот альбом — попытка зафиксировать нас в момент этих трансформаций — и внешних и внутренних. И, конечно, о том, что среди этого потока нам важно сохранять свои островки чего-то ценного, сокровенного, принадлежащего только нам».

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660285041752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Тesla Boy
Альбом (сингл)
Навсегда сейчас
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Симфония, Молодость, На Свидании, Илон Маск, Жизнь Уходит, Чтобы Зарабатывать На Жизнь, На Дно, Берлинские Стены, Пусть Это Лето Не Кончается, Станция «Опера». 5 Утра
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
17 октября культовый электро-поп проект Tesla Boy выпустил первый студийный альбом за пять лет. Им стала иронично-лирическая пластинка «Навсегда сейчас», в которой артист пробует новое для себя звучание и пытается зафиксировать в музыке уникальный опыт современной реальности. Свежий релиз — это 9 композиций, в которых нью-вейв замиксован с пост-панком и гитарным инди. Издание на виниле Саунд альбома стал новым витком в творчестве Tesla Boy. В записи использовано большое количество старых аналоговых синтезаторов — таких, как Roland Juno-60, Juno-106 и Korg MS-10. Проект также задействовал старые пленочные эхо-машины для создания более аутентичного, теплого звука. Над многими текстами Антон Севидов работал в Переделкино, а какие-то песни были созданы во время его путешествий. Через весь альбом проходит тема иронии — над современным обществом и над нашими проявлениями в нем. «Мы действительно живем в уникальный момент истории человечества, когда жизнь ускоряется уже не с каждым годом, а с каждой неделей, а возможно, даже с каждым днем, — говорит Антон Севидов о новом релизе. — Удивительно и завораживающе наблюдать, как прямо на наших глазах меняются самые базовые настройки общения, осознания себя и восприятия мира. Мы живем в реальности, где невозможно быть уверенным, что видео, выдаваемое за новость, действительно настоящее, а рядом с тобой может разговаривать искусственный интеллект. Этот альбом — попытка зафиксировать нас в момент этих трансформаций — и внешних и внутренних. И, конечно, о том, что среди этого потока нам важно сохранять свои островки чего-то ценного, сокровенного, принадлежащего только нам».
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Доставка
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Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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