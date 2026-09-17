Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Тesla Boy - Навсегда сейчас (4660285041752) виниловая пластинка
17 октября культовый электро-поп проект Tesla Boy выпустил первый студийный альбом за пять лет. Им стала иронично-лирическая пластинка «Навсегда сейчас», в которой артист пробует новое для себя звучание и пытается зафиксировать в музыке уникальный опыт современной реальности. Свежий релиз — это 9 композиций, в которых нью-вейв замиксован с пост-панком и гитарным инди. Издание на виниле Саунд альбома стал новым витком в творчестве Tesla Boy. В записи использовано большое количество старых аналоговых синтезаторов — таких, как Roland Juno-60, Juno-106 и Korg MS-10. Проект также задействовал старые пленочные эхо-машины для создания более аутентичного, теплого звука. Над многими текстами Антон Севидов работал в Переделкино, а какие-то песни были созданы во время его путешествий. Через весь альбом проходит тема иронии — над современным обществом и над нашими проявлениями в нем. «Мы действительно живем в уникальный момент истории человечества, когда жизнь ускоряется уже не с каждым годом, а с каждой неделей, а возможно, даже с каждым днем, — говорит Антон Севидов о новом релизе. — Удивительно и завораживающе наблюдать, как прямо на наших глазах меняются самые базовые настройки общения, осознания себя и восприятия мира. Мы живем в реальности, где невозможно быть уверенным, что видео, выдаваемое за новость, действительно настоящее, а рядом с тобой может разговаривать искусственный интеллект. Этот альбом — попытка зафиксировать нас в момент этих трансформаций — и внешних и внутренних. И, конечно, о том, что среди этого потока нам важно сохранять свои островки чего-то ценного, сокровенного, принадлежащего только нам».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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