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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка

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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 1
Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 1
  • Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка

Новый альбом Mdou Moctar — это Funeral for Justice, полностью перезаписанный и переработанный для акустических и традиционных инструментов



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401209106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Tears Of Injustice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funeral for Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Oh France, Modern Slaves
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом Mdou Moctar — это Funeral for Justice, полностью перезаписанный и переработанный для акустических и традиционных инструментов


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mdou Moctar - Tears Of Injustice (coloured) (0191401209106) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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