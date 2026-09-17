Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка
Концерт, посвященный более чем 25-летию со дня рождения великих британских экстремальных метал-групп, представляет собой сокрушительный живой сатанинский штурм классических произведений из раннего репертуара Akercocke. За годы своего существования Akercocke прославились своими дикими и потрясающими живыми выступлениями. И теперь, с потрясающе спродюсированным и тщательно исполненным потоком высокооктанового блэк-дэт-метала, записанным вживую в лондонском клубе Underworld в 2007 году, Akercocke проносятся сквозь коллекцию треков, взятых из классического дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene» и последующего альбома «The Goat Of Mendes», устраивая ночь чистой сатанинской магии с «Decades Of Devil Worship» — адским и эклектичным путешествием по ритуальному и кощунственному. Возвышаясь над большинством современных зловещих нойз-музыкантов, лондонская группа Akercocke ворвалась в сознание британской метал-сцены в конце 90-х, используя дьявольски изобретательную смесь дэт-метала, блэк-метала и прогрессив-метала. Их характерный, элегантный стиль и красноречивая увлеченность всем. темным и сатанинским выделяли их как яростно самобытных артистов и просвещенных исследователей мрачного звукового кода. Сразу же принятые британскими поклонниками после выхода дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene», Akercocke провели следующее десятилетие, возглавляя творческую деятельность всей своей. родной сцены. Альбом Akercocke «The Goat Of Mendes» (Peaceville, 2001) получил широкое признание, и, несмотря на невероятный успех в последующие годы, выход пятого альбома «Antichrist» в 2007 году ознаменовал конец первой главы истории Akercocke, после чего группа ушла в тень и оставалась в тишине почти десять лет, пока триумфальное возвращение не было отмечено великолепным альбомом «Renaissance In Extremis», выпущенным в 2017 году на лейбле Peaceville.
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