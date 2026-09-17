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Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Akercocke
Альбом (сингл)
Decades Of Devil Worship
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) - фото 1
  • Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056869913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Akercocke
Альбом (сингл)
Decades Of Devil Worship
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Conjuration, Hell, Nadja, The Goat, Marguerite & Gretchen, Zuleika, Il Giardino di Monte Oliveto Maggiore, Justine, Of Menstrual Blood & Semen, A Skin For Dancing In, The Horns Of Baphomet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка

Концерт, посвященный более чем 25-летию со дня рождения великих британских экстремальных метал-групп, представляет собой сокрушительный живой сатанинский штурм классических произведений из раннего репертуара Akercocke. За годы своего существования Akercocke прославились своими дикими и потрясающими живыми выступлениями. И теперь, с потрясающе спродюсированным и тщательно исполненным потоком высокооктанового блэк-дэт-метала, записанным вживую в лондонском клубе Underworld в 2007 году, Akercocke проносятся сквозь коллекцию треков, взятых из классического дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene» и последующего альбома «The Goat Of Mendes», устраивая ночь чистой сатанинской магии с «Decades Of Devil Worship» — адским и эклектичным путешествием по ритуальному и кощунственному. Возвышаясь над большинством современных зловещих нойз-музыкантов, лондонская группа Akercocke ворвалась в сознание британской метал-сцены в конце 90-х, используя дьявольски изобретательную смесь дэт-метала, блэк-метала и прогрессив-метала. Их характерный, элегантный стиль и красноречивая увлеченность всем. темным и сатанинским выделяли их как яростно самобытных артистов и просвещенных исследователей мрачного звукового кода. Сразу же принятые британскими поклонниками после выхода дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene», Akercocke провели следующее десятилетие, возглавляя творческую деятельность всей своей. родной сцены. Альбом Akercocke «The Goat Of Mendes» (Peaceville, 2001) получил широкое признание, и, несмотря на невероятный успех в последующие годы, выход пятого альбома «Antichrist» в 2007 году ознаменовал конец первой главы истории Akercocke, после чего группа ушла в тень и оставалась в тишине почти десять лет, пока триумфальное возвращение не было отмечено великолепным альбомом «Renaissance In Extremis», выпущенным в 2017 году на лейбле Peaceville.

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056869913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Akercocke
Альбом (сингл)
Decades Of Devil Worship
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Conjuration, Hell, Nadja, The Goat, Marguerite & Gretchen, Zuleika, Il Giardino di Monte Oliveto Maggiore, Justine, Of Menstrual Blood & Semen, A Skin For Dancing In, The Horns Of Baphomet
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концерт, посвященный более чем 25-летию со дня рождения великих британских экстремальных метал-групп, представляет собой сокрушительный живой сатанинский штурм классических произведений из раннего репертуара Akercocke. За годы своего существования Akercocke прославились своими дикими и потрясающими живыми выступлениями. И теперь, с потрясающе спродюсированным и тщательно исполненным потоком высокооктанового блэк-дэт-метала, записанным вживую в лондонском клубе Underworld в 2007 году, Akercocke проносятся сквозь коллекцию треков, взятых из классического дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene» и последующего альбома «The Goat Of Mendes», устраивая ночь чистой сатанинской магии с «Decades Of Devil Worship» — адским и эклектичным путешествием по ритуальному и кощунственному. Возвышаясь над большинством современных зловещих нойз-музыкантов, лондонская группа Akercocke ворвалась в сознание британской метал-сцены в конце 90-х, используя дьявольски изобретательную смесь дэт-метала, блэк-метала и прогрессив-метала. Их характерный, элегантный стиль и красноречивая увлеченность всем. темным и сатанинским выделяли их как яростно самобытных артистов и просвещенных исследователей мрачного звукового кода. Сразу же принятые британскими поклонниками после выхода дебютного альбома «Rape Of The Bastard Nazarene», Akercocke провели следующее десятилетие, возглавляя творческую деятельность всей своей. родной сцены. Альбом Akercocke «The Goat Of Mendes» (Peaceville, 2001) получил широкое признание, и, несмотря на невероятный успех в последующие годы, выход пятого альбома «Antichrist» в 2007 году ознаменовал конец первой главы истории Akercocke, после чего группа ушла в тень и оставалась в тишине почти десять лет, пока триумфальное возвращение не было отмечено великолепным альбомом «Renaissance In Extremis», выпущенным в 2017 году на лейбле Peaceville.
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Akercocke - Decades Of Devil Worship (0801056869913) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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