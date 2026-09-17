Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81106, 300 мм
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747171
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х23х10
Вес, г.
900
Описание товара Валик игольчатый по бетону СИБРТЕХ 81106, 300 мм
Игольчатый валик по бетону Сибртех 81106 шириной 300 мм применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — ширина валика составляет 300 мм.
- Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
- Комфортная работа без ощущения усталости — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Игольчатый валик по бетону Сибртех 81106 шириной 300 мм применяется для заливки бетонных стяжек пола и необходим во время проведения ремонтных и строительных работ. Иглы длиной 26 мм позволяют качественно выровнять поверхность и удалить воздушные пузыри.
Преимущества
- Удобная работа в труднодоступных местах — ширина валика составляет 300 мм.
- Долговечность — бюгель изготовлен из прочной и износостойкой стали.
- Комфортная работа без ощущения усталости — валик изготовлен из легкого, прочного полипропилена.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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