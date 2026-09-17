Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81103, 400 мм
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для наливных полов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 747169
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Загружаем...
460 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х40х7
Вес, г.
780
Описание товара Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81103, 400 мм
Игольчатый валик Сибртех 81103 длиной 400 мм используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 400 мм можно использовать на поверхности большой площади. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
игольчатый
Назначение
для наливных полов
Комплектация
Валик - 1 штВ сборе - 1 шт
Страна производитель
Россия
Игольчатый валик Сибртех 81103 длиной 400 мм используется для монтажа наливных полов. Позволяет удалять пузырьки воздуха из толщи еще жидкого покрытия путем его интенсивного прокатывания по распределенному на поверхности основы раствору. Валик длиной 400 мм можно использовать на поверхности большой площади. Длина иголок 13 мм оптимальна для покрытий небольшой толщины.
Преимущества
- Функциональность — валик обеспечивает качественный монтаж ровного полимерного пола.
- Долговечность — металлический стержень валика рассчитан на длительное использование.
- Простой уход — валик легко отмывается от остатков раствора.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик игольчатый для наливных полов СИБРТЕХ 81103, 400 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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