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Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок

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Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 1
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 2
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 3
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 4
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 5
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 6
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Общая длина, мм
900
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 1
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 2
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 3
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 4
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 5
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 6
  • Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Общая длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х27х18
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок

Цельнокованый кетмень Сибртех 62368, размером 175 х 265 х 900 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для прополки и рыхления земли, а также создания траншей для полива. Рабочая часть шириной 175 мм и высотой 265 мм позволяет обрабатывать даже каменистую почву.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — утолщенное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали методом горячей ковки.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть с порошковым покрытием устойчива к воздействию влаги.
  • Надежное соединение — установленная «в распор» рабочая часть не слетит при размахе, поэтому риск травмирования сведен к минимуму.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из рук.
  • Защитное покрытие — бесцветный лак предохраняет черенок от воздействия влаги и солнечных лучей.

Отзывы о товаре Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Общая длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый кетмень Сибртех 62368, размером 175 х 265 х 900 мм, с деревянным лакированным черенком, используется для прополки и рыхления земли, а также создания траншей для полива. Рабочая часть шириной 175 мм и высотой 265 мм позволяет обрабатывать даже каменистую почву.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — утолщенное полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали методом горячей ковки.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть с порошковым покрытием устойчива к воздействию влаги.
  • Надежное соединение — установленная «в распор» рабочая часть не слетит при размахе, поэтому риск травмирования сведен к минимуму.
  • Комфортная работа — деревянный черенок обеспечивает надежный хват и не выскальзывает из рук.
  • Защитное покрытие — бесцветный лак предохраняет черенок от воздействия влаги и солнечных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кетмень СИБРТЕХ 62368, 175х265х900 мм, цельнокованый, деревянный лакированный черенок - стоимость товара 1270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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