Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 744898
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Длина в разложенном виде, мм
2000
Ширина в разложенном виде, мм
1000
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х10
Вес, кг.
1.05
Описание товара Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping
Гамак Camping Palisad 69585 размером 200 х 100 см, без планок, сделает отдых на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.
Преимущества
- Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
- Универсальность — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
- Простой уход — благодаря отсутствию планок гамак легко стирать.
- Удобная транспортировка — гамак поставляется в комплекте с чехлом.
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Бренд
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Длина в разложенном виде, мм
2000
Ширина в разложенном виде, мм
1000
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Гамак Camping Palisad 69585 размером 200 х 100 см, без планок, сделает отдых на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.
Преимущества
- Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
- Универсальность — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
- Простой уход — благодаря отсутствию планок гамак легко стирать.
- Удобная транспортировка — гамак поставляется в комплекте с чехлом.
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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