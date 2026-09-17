Top.Mail.Ru
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 1
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 2
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 3
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 4
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 5
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 6
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 7
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 8
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 9
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 1
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 2
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 3
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 4
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 5
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 6
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 7
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 8
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 9
  • Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Длина в разложенном виде, мм
2000
Ширина в разложенном виде, мм
1000
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping

Гамак Camping Palisad 69585 размером 200 х 100 см, без планок, сделает отдых на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.

Преимущества

  • Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
  • Универсальность — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
  • Простой уход — благодаря отсутствию планок гамак легко стирать.
  • Удобная транспортировка — гамак поставляется в комплекте с чехлом.

Отзывы о товаре Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
гамак
Материал
100% хлопок
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
зеленый
Длина в разложенном виде, мм
2000
Ширина в разложенном виде, мм
1000
Габариты, см
200x100
Страна производитель
Китай
Описание

Гамак Camping Palisad 69585 размером 200 х 100 см, без планок, сделает отдых на природе комфортным. Поможет расслабиться и приятно провести время за чтением, подарит освежающий сон, а также обеспечит спокойную работу за ноутбуком на свежем воздухе.

Преимущества

  • Экологичность — гамак из 100% хлопка безвреден для здоровья и позволяет телу дышать.
  • Универсальность — длина полотна составляет 200 см, допустимая нагрузка — 120 кг, поэтому гамак подойдет практически любому пользователю.
  • Простой уход — благодаря отсутствию планок гамак легко стирать.
  • Удобная транспортировка — гамак поставляется в комплекте с чехлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гамак PALISAD 69585, 200х100 см, без планок, Camping - купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...