Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11000, шлифованная, БУК, 400 мм
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Характеристики
Тип товара
Рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 744743
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х5х3
Вес, г.
310
Описание товара Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11000, шлифованная, БУК, 400 мм
Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11000 длиной 400 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.
Преимущества
- Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
- Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
- Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.
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Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
400
Страна производитель
Россия
Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11000 длиной 400 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.
Преимущества
- Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
- Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
- Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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