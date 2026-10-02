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Удлинитель для буров NN ink 39491-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель для буров NN ink 39491-S

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Удлинитель для буров NN ink 39491-S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Черенки и удлинители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 100 руб.  1 523 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель для буров NN ink 39491-S
1 100 руб. -28%
1 523 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Черенки и удлинители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.03х0.03
Вес, кг.
1.96

Описание товара Удлинитель для буров NN ink 39491-S

Удлинитель для бура предназначен для наращивания конструкции буров. Изделие изготовлено из прочного материала. Порошковое эмалированное покрытие защищает от коррозии.

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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Черенки и удлинители
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель для бура предназначен для наращивания конструкции буров. Изделие изготовлено из прочного материала. Порошковое эмалированное покрытие защищает от коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель для буров NN ink 39491-S - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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