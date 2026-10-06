Top.Mail.Ru
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 1
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 2
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 3
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рукоятка
  • Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 1
  • Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 2
  • Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 3
  • Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
520

Описание товара Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм

Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11004 длиной 600 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.

Преимущества

  • Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
  • Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
  • Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.

Отзывы о товаре Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
600
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11004 длиной 600 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.

Преимущества

  • Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
  • Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
  • Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...