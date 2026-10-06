Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм
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Характеристики
Тип товара
Рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 744745
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
520
Описание товара Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм
Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11004 длиной 600 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.
Преимущества
- Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
- Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
- Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Рукоятка
Длина, мм
600
Страна производитель
Россия
Шлифованная рукоятка для кувалды Сибртех 11004 длиной 600 мм, из древесины бука, предназначена для ремонта ударного инструмента, использующегося на строительной площадке, дома или в гараже. На нее можно насадить голову кувалды в случае выхода из строя старой рукоятки. Изделие выполнено из древесины твердых пород, что обеспечивает ему прочность и долговечность.
Преимущества
- Удобная сборка кувалды — рукоятка имеет конусовидную часть для насаживания бойка.
- Устойчивость к появлению плесени — изделие изготовлено из древесины, высушенной в термокамере.
- Комфортная и безопасная работа — рукоятка с овальной затыловкой, прошедшая процедуру двойного шлифования, удобно ложится в руку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Купить Рукоятка для кувалды СИБРТЕХ 11004, шлифованная, БУК, 600 мм - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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