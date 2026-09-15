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Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13

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Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 1
Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 2
Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 1
  • Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 2
  • Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 530235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Длина, мм
1300
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.03х0.03
Вес, г.
520

Описание товара Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13

Черенки и удлинители Grinda представляют собой надежное и удобное решение для тех, кто ценит качество в работе с садовыми инструментами. Изготовленный из прочного дерева, этот черенок/ручка длиной 1300 мм станет идеальным дополнением к вашим инструментам, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Диаметр крепления составляет 29 мм, что позволяет легко и надежно соединить черенок с различными садовыми инструментами, хотя он не предназначен для комбисистем. Созданный под брендом Grinda, известным своими высококачественными продуктами, этот черенок/ручка обещает долговечность и устойчивость к износу. Этот аксессуар — незаменимый помощник как для профессионалов, так и для садоводов-любителей, стремящихся к максимальной эффективности и удобству в уходе за садом.

Отзывы о товаре Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Grinda
Длина, мм
1300
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Черенки и удлинители Grinda представляют собой надежное и удобное решение для тех, кто ценит качество в работе с садовыми инструментами. Изготовленный из прочного дерева, этот черенок/ручка длиной 1300 мм станет идеальным дополнением к вашим инструментам, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Диаметр крепления составляет 29 мм, что позволяет легко и надежно соединить черенок с различными садовыми инструментами, хотя он не предназначен для комбисистем. Созданный под брендом Grinda, известным своими высококачественными продуктами, этот черенок/ручка обещает долговечность и устойчивость к износу. Этот аксессуар — незаменимый помощник как для профессионалов, так и для садоводов-любителей, стремящихся к максимальной эффективности и удобству в уходе за садом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Черенок шлифованный высший сорт 1300мм для грабель GRINDA 39630-13 - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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