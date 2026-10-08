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СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)

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СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - фото 1
СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - фото 1
  • СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)
300 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.03х0.03
Вес, г.
650

Описание товара СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)

Черенок для снеговых лопат СИБИН сделан из дерева высшего сорта, длина 120 см, диаметр 32 мм.

Отзывы о товаре СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1)




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Описание
Черенок для снеговых лопат СИБИН сделан из дерева высшего сорта, длина 120 см, диаметр 32 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


СИБИН 120 см, d 32 мм, дерево высший сорт, черенок для снеговых лопат (39439-1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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