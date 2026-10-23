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Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм

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Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 1
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 2
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 3
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 4
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 5
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 6
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 7
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 8
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 9
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
250
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 1
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 2
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 3
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 4
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 5
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 6
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 7
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 8
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 9
  • Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743799
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
250
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х3
Вес, г.
390

Описание товара Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм

Лом-гвоздодер Gross мини 25251 размером 250 х 21 х 9 мм позволяет легко извлекать даже гвозди с глубоко утопленными шляпками — справляться с ними помогает специальный выступ на рабочей части инструмента. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, а также при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Надежность — инструмент из кованой инструментальной стали С45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — рабочие части прошли термообработку до твердости 45-50 HRC, поэтому инструмент устойчив к износу.
  • Стойкость к коррозии — корпус покрыт защитным лакокрасочным составом.
  • Компактность — лом-гвоздодер с плоским профилем весит всего 406 г и имеет размер 250 х 21 х 9 мм, поэтому удобен в транспортировке и не занимает много места в зоне хранения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
250
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лом-гвоздодер Gross мини 25251 размером 250 х 21 х 9 мм позволяет легко извлекать даже гвозди с глубоко утопленными шляпками — справляться с ними помогает специальный выступ на рабочей части инструмента. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, во время ремонта, а также при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Надежность — инструмент из кованой инструментальной стали С45 отличается высокой прочностью.
  • Высокий ресурс — рабочие части прошли термообработку до твердости 45-50 HRC, поэтому инструмент устойчив к износу.
  • Стойкость к коррозии — корпус покрыт защитным лакокрасочным составом.
  • Компактность — лом-гвоздодер с плоским профилем весит всего 406 г и имеет размер 250 х 21 х 9 мм, поэтому удобен в транспортировке и не занимает много места в зоне хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодёр мини GROSS 25251, 250x21x9мм - по цене 890 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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