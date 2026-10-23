Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 743800
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Загружаем...
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Загружаем...
970 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х7х6
Вес, г.
750
Описание товара Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм
Плоскопрофильный лом-гвоздодер Gross 25255 размером 380 х 35 х 8 мм, — ручной рычажный инструмент, применяемый для извлечения забитых гвоздей. Благодаря плоскому профилю инструмент справляется даже с глубоко сидящим крепежом. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, при проведении ремонта построек и помещений, пригодится также дома, в гараже или на даче.
Преимущества
- Прочность — инструмент из кованой среднеуглеродистой стали С45 выдерживает высокие нагрузки.
- Надежность — рабочие поверхности закалены до твердости 45-50 HRC, что предотвращает их преждевременный износ.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесен антикоррозийный состав..
- Малый вес 779 г — лом удобен в хранении и транспортировке.
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Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
плоский
Материал
сталь 45
Длина, мм
380
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Плоскопрофильный лом-гвоздодер Gross 25255 размером 380 х 35 х 8 мм, — ручной рычажный инструмент, применяемый для извлечения забитых гвоздей. Благодаря плоскому профилю инструмент справляется даже с глубоко сидящим крепежом. Лом-гвоздодер будет полезен на строительной площадке, при проведении ремонта построек и помещений, пригодится также дома, в гараже или на даче.
Преимущества
- Прочность — инструмент из кованой среднеуглеродистой стали С45 выдерживает высокие нагрузки.
- Надежность — рабочие поверхности закалены до твердости 45-50 HRC, что предотвращает их преждевременный износ.
- Защита от разрушения — на инструмент нанесен антикоррозийный состав..
- Малый вес 779 г — лом удобен в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Лом-гвоздодер GROSS 25255, плоскопрофильный, 380x35x8мм - по цене 970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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