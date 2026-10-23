Лом-гвоздодер DENZEL 25205, 1200 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 743782
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
1200
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.11х0.04
Вес, кг.
3.03
Описание товара Лом-гвоздодер DENZEL 25205, 1200 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65
Лом-гвоздодер Denzel 25205 длиной 1200 мм, из стали 65, с шестигранным профилем размером 19 мм и окрашенной поверхностью, предназначен для извлечения гвоздей и демонтажа различных конструкций. Изготовлен из проката шестигранного сечения и выдерживает повышенные нагрузки. Инструмент используется для проведения ремонтных и демонтажных работ.
Преимущества
- Прочность — кованый корпус из стали 65 не гнется и не ломается.
- Долговечность — рабочие части закалены до твердости 45-50 HRC, на поверхность нанесено антикоррозионное покрытие.
- Яркий цвет — лом-гвоздодер хорошо заметен среди других инструментов.
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Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
1200
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Лом-гвоздодер Denzel 25205 длиной 1200 мм, из стали 65, с шестигранным профилем размером 19 мм и окрашенной поверхностью, предназначен для извлечения гвоздей и демонтажа различных конструкций. Изготовлен из проката шестигранного сечения и выдерживает повышенные нагрузки. Инструмент используется для проведения ремонтных и демонтажных работ.
Преимущества
- Прочность — кованый корпус из стали 65 не гнется и не ломается.
- Долговечность — рабочие части закалены до твердости 45-50 HRC, на поверхность нанесено антикоррозионное покрытие.
- Яркий цвет — лом-гвоздодер хорошо заметен среди других инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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