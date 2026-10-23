Top.Mail.Ru
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 1
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 2
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 3
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 4
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 5
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 6
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 7
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 8
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 9
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 10
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
900
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 1
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 2
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 3
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 4
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 5
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 6
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 7
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 8
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 9
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 10
  • Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х11х4
Вес, кг.
2.35

Описание товара Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65

Лом-гвоздодер Denzel 25204 из стали 65, длиной 900 мм, с шестигранным профилем шириной 19 мм и окрашенной поверхностью, предназначен для извлечения гвоздей и разрушения различных конструкций. Изготовлен из проката шестигранного сечения и выдерживает повышенные нагрузки. Используется для проведения строительных и демонтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — кованый корпус из стали 65 не гнется и не ломается при изгибающих нагрузках.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 40-50 HRC отличаются износостойкостью.
  • Защита от разрушения — корпус окрашен для предотвращения коррозии.
  • Яркий цвет — лом-гвоздодер хорошо заметен среди других инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
шестигранный
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Лом-гвоздодер Denzel 25204 из стали 65, длиной 900 мм, с шестигранным профилем шириной 19 мм и окрашенной поверхностью, предназначен для извлечения гвоздей и разрушения различных конструкций. Изготовлен из проката шестигранного сечения и выдерживает повышенные нагрузки. Используется для проведения строительных и демонтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — кованый корпус из стали 65 не гнется и не ломается при изгибающих нагрузках.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 40-50 HRC отличаются износостойкостью.
  • Защита от разрушения — корпус окрашен для предотвращения коррозии.
  • Яркий цвет — лом-гвоздодер хорошо заметен среди других инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодер DENZEL 25204, 900 мм, шестигранный 19 мм, окрашенный, сталь 65 - по цене 1130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...