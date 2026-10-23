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Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм

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Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 1
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 2
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 3
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 4
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 5
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 6
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
900
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 2
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 3
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 4
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 5
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 6
  • Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х9х3
Вес, кг.
1.89

Описание товара Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм

Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
профессиональный
Тип профиля
овальный
Длина, мм
900
Комплектация
Лом-гвоздодер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Лом-гвоздодер СИБРТЕХ 25245, 900X25X12мм - по цене 900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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