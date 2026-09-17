Top.Mail.Ru
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 1
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 2
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 3
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 4
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 5
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 6
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 7
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 8
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 9
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 1
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 2
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 3
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 4
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 5
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 6
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 7
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 8
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 9
  • Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.15х0.12
Вес, кг.
16.6

Описание товара Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг

Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895 используется в автосервисах и предназначено для ремонта двигателя в моторном отсеке автомобиля. Грузоподъемность 500 кг позволяет работать практически с любыми двигателями.

Преимущества

  • Универсальность — благодаря регулировке ширины установки опор устройство подходит для большинства автомобилей.
  • Прочность — металлические цепи устойчивы к разрыву и выдерживают многократные нагрузки.
  • Надежность — на цепях имеются фиксаторы, удерживающие двигатель.
  • Долговечность — стальная конструкция устойчива к образованию коррозии.

Отзывы о товаре Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895 используется в автосервисах и предназначено для ремонта двигателя в моторном отсеке автомобиля. Грузоподъемность 500 кг позволяет работать практически с любыми двигателями.

Преимущества

  • Универсальность — благодаря регулировке ширины установки опор устройство подходит для большинства автомобилей.
  • Прочность — металлические цепи устойчивы к разрыву и выдерживают многократные нагрузки.
  • Надежность — на цепях имеются фиксаторы, удерживающие двигатель.
  • Долговечность — стальная конструкция устойчива к образованию коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Приспособление для вывешивания двигателя Matrix 567895, 500 кг - стоимость товара 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...