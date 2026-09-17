Top.Mail.Ru
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 1
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 2
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 3
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 4
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 5
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 6
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 1
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 2
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 3
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 4
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 5
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 6
  • Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х14
Вес, г.
540

Описание товара Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.

Противооткатные башмаки Matrix 56780 поставляются в комплекте из 2 шт. и предназначены для установки под колеса легкового автомобиля или прицепа. Башмаки, или упоры, не дают транспортному средству скатиться со склона или сместиться во время подъема на домкрате. Пригодятся автовладельцам, а также будут полезны мастерам по ремонту авто.

Преимущества

  • Надежное сцепление с колесами — упоры имеют рифленую поверхность.
  • Водостойкость — пластиковые упоры не боятся осадков, загрязнения легко можно смыть.
  • Дополнительные возможности — благодаря отверстиям в корпусе башмаки можно закрепить на поверхности и использовать для ограничения въезда на парковочное место.

Отзывы о товаре Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Противооткатные башмаки Matrix 56780 поставляются в комплекте из 2 шт. и предназначены для установки под колеса легкового автомобиля или прицепа. Башмаки, или упоры, не дают транспортному средству скатиться со склона или сместиться во время подъема на домкрате. Пригодятся автовладельцам, а также будут полезны мастерам по ремонту авто.

Преимущества

  • Надежное сцепление с колесами — упоры имеют рифленую поверхность.
  • Водостойкость — пластиковые упоры не боятся осадков, загрязнения легко можно смыть.
  • Дополнительные возможности — благодаря отверстиям в корпусе башмаки можно закрепить на поверхности и использовать для ограничения въезда на парковочное место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Башмаки противооткатные Matrix 56780, 2 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...