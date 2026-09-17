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Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм

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Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 1
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 2
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 3
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 4
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 5
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 1
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 2
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 3
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 4
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 5
  • Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
370

Описание товара Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм

Противооткатный упор Matrix 56775 размером 120 х 80 х 70 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.

Преимущества

  • Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
  • Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
  • Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.

Отзывы о товаре Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Россия
Описание

Противооткатный упор Matrix 56775 размером 120 х 80 х 70 мм не дает легковому автомобилю или прицепу скатываться при остановке на наклонной или неровной поверхности. Упор, или башмак, необходим также в случае подъема автомобиля на домкрате для ремонта или замены колеса. Пригодится в дороге, также будет полезен в гараже и на станции СТО.

Преимущества

  • Пластичность — упор из технической резины легко восстанавливает форму после сжатия.
  • Надежное сцепление с колесом и основанием — башмак имеет ребристую поверхность.
  • Возможность зимнего использования — резина, из которой изготовлен упор, устойчива к низким температурам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Упор противооткатной Matrix 56775, 120х80х70мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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