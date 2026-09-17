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Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)

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Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 1
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 2
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 3
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 4
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 5
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 6
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 7
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 8
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 9
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 10
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 11
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 12
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 13
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 14
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 1
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 2
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 3
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 4
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 5
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 6
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 7
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 8
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 9
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 10
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 11
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 12
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 13
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 14
  • Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)
6 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х20х19
Вес, кг.
22.3

Описание товара Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)

Стенд Matrix 567205 грузоподъемностью 400 кг (1000 Lbs) используется в автомастерских для осуществления ремонта и диагностики двигателя и его транспортировки внутри помещения. Благодаря конструкции с кронштейнами и регулируемыми захватами стенд-кантователь можно использовать для вывешивания практически любых двигателей массой до 400 кг. Для повышения безопасности работы рекомендуется использовать стенд со стойкой и краном.

Преимущества

  • Прочность и долговечность конструкции стенда достигается за счет металлического корпуса.
  • Благодаря поворотному механизму можно вращать стенд на 360° для доступа ко всем частям двигателя.
  • Стенд оснащен широкими поворотными колесами, с помощью которых его удобно перемещать по рабочей площадке.

Отзывы о товаре Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Стенд Matrix 567205 грузоподъемностью 400 кг (1000 Lbs) используется в автомастерских для осуществления ремонта и диагностики двигателя и его транспортировки внутри помещения. Благодаря конструкции с кронштейнами и регулируемыми захватами стенд-кантователь можно использовать для вывешивания практически любых двигателей массой до 400 кг. Для повышения безопасности работы рекомендуется использовать стенд со стойкой и краном.

Преимущества

  • Прочность и долговечность конструкции стенда достигается за счет металлического корпуса.
  • Благодаря поворотному механизму можно вращать стенд на 360° для доступа ко всем частям двигателя.
  • Стенд оснащен широкими поворотными колесами, с помощью которых его удобно перемещать по рабочей площадке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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