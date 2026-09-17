Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)
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Характеристики
Описание товара Стенд для двигателя Matrix 567205, 400 кг (1000 Lbs)
Стенд Matrix 567205 грузоподъемностью 400 кг (1000 Lbs) используется в автомастерских для осуществления ремонта и диагностики двигателя и его транспортировки внутри помещения. Благодаря конструкции с кронштейнами и регулируемыми захватами стенд-кантователь можно использовать для вывешивания практически любых двигателей массой до 400 кг. Для повышения безопасности работы рекомендуется использовать стенд со стойкой и краном.
Преимущества
- Прочность и долговечность конструкции стенда достигается за счет металлического корпуса.
- Благодаря поворотному механизму можно вращать стенд на 360° для доступа ко всем частям двигателя.
- Стенд оснащен широкими поворотными колесами, с помощью которых его удобно перемещать по рабочей площадке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Стенд Matrix 567205 грузоподъемностью 400 кг (1000 Lbs) используется в автомастерских для осуществления ремонта и диагностики двигателя и его транспортировки внутри помещения. Благодаря конструкции с кронштейнами и регулируемыми захватами стенд-кантователь можно использовать для вывешивания практически любых двигателей массой до 400 кг. Для повышения безопасности работы рекомендуется использовать стенд со стойкой и краном.
Преимущества
- Прочность и долговечность конструкции стенда достигается за счет металлического корпуса.
- Благодаря поворотному механизму можно вращать стенд на 360° для доступа ко всем частям двигателя.
- Стенд оснащен широкими поворотными колесами, с помощью которых его удобно перемещать по рабочей площадке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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