Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм
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Характеристики
Описание товара Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм
Сиденье Matrix 567035 размером 360 х 355 х 380 мм пригодится профессионалам на станциях техобслуживания и частным мастерам в гараже. С его помощью удобно осуществлять ремонт транспортного средства, также сиденье можно использовать в качестве гаражной мебели для отдыха. Прочный стальной корпус обеспечивает надежность конструкции и способность выдерживать нагрузки до 110 кг.
Преимущества
- Сидушка обшита специальным материалом, устойчивым к воздействию масел и бензина, поэтому прослужит долго.
- На мягкой сидушке, набитой поролоном, комфортно сидеть.
- На сиденье предусмотрены 4 колеса с углом поворота на 360°, поэтому можно с удобством перемещаться по гаражу.
- Для удобства хранения инструментов и деталей в конструкции предусмотрен специальный поддон с 3 секциями.
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Сиденье Matrix 567035 размером 360 х 355 х 380 мм пригодится профессионалам на станциях техобслуживания и частным мастерам в гараже. С его помощью удобно осуществлять ремонт транспортного средства, также сиденье можно использовать в качестве гаражной мебели для отдыха. Прочный стальной корпус обеспечивает надежность конструкции и способность выдерживать нагрузки до 110 кг.
Преимущества
- Сидушка обшита специальным материалом, устойчивым к воздействию масел и бензина, поэтому прослужит долго.
- На мягкой сидушке, набитой поролоном, комфортно сидеть.
- На сиденье предусмотрены 4 колеса с углом поворота на 360°, поэтому можно с удобством перемещаться по гаражу.
- Для удобства хранения инструментов и деталей в конструкции предусмотрен специальный поддон с 3 секциями.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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