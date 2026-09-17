Top.Mail.Ru
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 1
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 2
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 3
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 4
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 5
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 6
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 7
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 8
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 9
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 10
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 11
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 12
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 13
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 14
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 15
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 1
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 2
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 3
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 4
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 5
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 6
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 7
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 8
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 9
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 10
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 11
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 12
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 13
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 14
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 15
  • Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х12
Вес, кг.
4.6

Описание товара Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм

Сиденье Matrix 567035 размером 360 х 355 х 380 мм пригодится профессионалам на станциях техобслуживания и частным мастерам в гараже. С его помощью удобно осуществлять ремонт транспортного средства, также сиденье можно использовать в качестве гаражной мебели для отдыха. Прочный стальной корпус обеспечивает надежность конструкции и способность выдерживать нагрузки до 110 кг.

Преимущества

  • Сидушка обшита специальным материалом, устойчивым к воздействию масел и бензина, поэтому прослужит долго.
  • На мягкой сидушке, набитой поролоном, комфортно сидеть.
  • На сиденье предусмотрены 4 колеса с углом поворота на 360°, поэтому можно с удобством перемещаться по гаражу.
  • Для удобства хранения инструментов и деталей в конструкции предусмотрен специальный поддон с 3 секциями.

Отзывы о товаре Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Сиденье Matrix 567035 размером 360 х 355 х 380 мм пригодится профессионалам на станциях техобслуживания и частным мастерам в гараже. С его помощью удобно осуществлять ремонт транспортного средства, также сиденье можно использовать в качестве гаражной мебели для отдыха. Прочный стальной корпус обеспечивает надежность конструкции и способность выдерживать нагрузки до 110 кг.

Преимущества

  • Сидушка обшита специальным материалом, устойчивым к воздействию масел и бензина, поэтому прослужит долго.
  • На мягкой сидушке, набитой поролоном, комфортно сидеть.
  • На сиденье предусмотрены 4 колеса с углом поворота на 360°, поэтому можно с удобством перемещаться по гаражу.
  • Для удобства хранения инструментов и деталей в конструкции предусмотрен специальный поддон с 3 секциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сиденье Matrix 567035, 360 х 355 х 380 мм - купить по цене 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...