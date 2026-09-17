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Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов
11 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
44х41х36
Вес, кг.
7.58

Описание товара Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов

Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов

Отзывы о товаре Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор рихтовочный Kraftool 20370-H7, 7 предметов - стоимость товара 11130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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