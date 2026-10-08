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Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3?

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Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 1
Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 2
Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 3
Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 1
  • Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 2
  • Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 3
  • Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3?
3 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Ширина губок, мм
45
Ширина, мм
220
Длина, мм
290
Высота, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3?

Тиски изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют высоким требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Предназначены для надежного фиксирования деталей и заготовок -Размеры зажимаемых труб: от 10 до 85 мм, от 3/8" до 3" -Материал основание: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет



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Отзывы о товаре Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3?




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Характеристики
Бренд
Stayer
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Трубные откидные тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
100
Ширина губок, мм
45
Ширина, мм
220
Длина, мм
290
Высота, мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют высоким требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Предназначены для надежного фиксирования деталей и заготовок -Размеры зажимаемых труб: от 10 до 85 мм, от 3/8" до 3" -Материал основание: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: нет


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трубные откидные тиски Stayer 3262-2, 3? - стоимость товара 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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