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Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
29х24х15
Вес, г.
780

Описание товара Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С

Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С

Отзывы о товаре Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пирометр инфракрасный Kraftool TRM-1000 45703-950, 50° +950°С - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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