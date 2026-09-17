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Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828
1 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
249

Описание товара Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828

Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828

Отзывы о товаре Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цифровые токовые клещи ЗУБР ТК200 Цифровые 59828 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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