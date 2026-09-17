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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 030 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90
22 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, м
1.15х0.32х0.24
Вес, кг.
18.37

Описание товара Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90

Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90



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Отзывы о товаре Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 22030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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