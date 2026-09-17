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Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2)

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Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 1
Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 2
Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
  • Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 1
  • Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 2
  • Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741529
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х11
Вес, кг.
9.28

Описание товара Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2)

Щетка-насадка Makita превращает ваш триммер в универсальный инструмент для ухода за территорией. Эта насадка легко справляется с очищением твердых поверхностей, удаляет мох и сорняки между плиткой, освежает садовые дорожки и подъездные аллеи. Отличный выбор для тех, кто ценит чистоту и аккуратность на участке. Надежное качество Makita — для простоты работы и долговечного использования.

Отзывы о товаре Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка-насадка Makita превращает ваш триммер в универсальный инструмент для ухода за территорией. Эта насадка легко справляется с очищением твердых поверхностей, удаляет мох и сорняки между плиткой, освежает садовые дорожки и подъездные аллеи. Отличный выбор для тех, кто ценит чистоту и аккуратность на участке. Надежное качество Makita — для простоты работы и долговечного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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