Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741529
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х11
Вес, кг.
9.28
Описание товара Насадка-щетка для триммера Makita SW400MP (199340-2)
Щетка-насадка Makita превращает ваш триммер в универсальный инструмент для ухода за территорией. Эта насадка легко справляется с очищением твердых поверхностей, удаляет мох и сорняки между плиткой, освежает садовые дорожки и подъездные аллеи. Отличный выбор для тех, кто ценит чистоту и аккуратность на участке. Надежное качество Makita — для простоты работы и долговечного использования.
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Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
пластик, металл
Диаметр посадочного отверстия, мм
38
Страна производитель
Китай
Щетка-насадка Makita превращает ваш триммер в универсальный инструмент для ухода за территорией. Эта насадка легко справляется с очищением твердых поверхностей, удаляет мох и сорняки между плиткой, освежает садовые дорожки и подъездные аллеи. Отличный выбор для тех, кто ценит чистоту и аккуратность на участке. Надежное качество Makita — для простоты работы и долговечного использования.
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