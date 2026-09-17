Насадка-воздуходувка для садового мультитула Makita UB401MP (191P72-3)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741526
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х23х20
Вес, кг.
3.5
Описание товара Насадка-воздуходувка для садового мультитула Makita UB401MP (191P72-3)
Насадка-воздуходувка Makita — лёгкий и удобный аксессуар из прочного пластика, который мгновенно превращает ваш триммер в мощную воздуходувку. Высокая скорость воздушного потока 58,1 м/с и впечатляющий расход воздуха 11995 м?/мин позволяют быстро очистить садовые дорожки, газоны или участки от листвы и мусора. Просто установить и использовать — идеальное решение для поддержания идеального порядка на вашем участке без лишних усилий.
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Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Страна производитель
Китай
Насадка-воздуходувка Makita — лёгкий и удобный аксессуар из прочного пластика, который мгновенно превращает ваш триммер в мощную воздуходувку. Высокая скорость воздушного потока 58,1 м/с и впечатляющий расход воздуха 11995 м?/мин позволяют быстро очистить садовые дорожки, газоны или участки от листвы и мусора. Просто установить и использовать — идеальное решение для поддержания идеального порядка на вашем участке без лишних усилий.
Насадка-воздуходувка для садового мультитула Makita UB401MP (191P72-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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