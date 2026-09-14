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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE

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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 7
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 8
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 9
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 10
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 11
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 12
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 7
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 8
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 9
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 10
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 11
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 12
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738988
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х8
Вес, кг.
1.04

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE

GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G — это современная графическая карта от NVIDIA, разработанная на базе архитектуры Blackwell. Она предлагает передовые технологии для геймеров и профессионалов, обеспечивая высокую производительность и эффективность благодаря использованию DLSS 4. Эта видеокарта предназначена для тех, кто ищет мощное решение для игр и сложных графических задач. Архитектура и производительность Работая на базе архитектуры GeForce RTX 5060, эта видеокарта обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями. Архитектура Blackwell позволяет эффективно обрабатывать графические задачи, обеспечивая высокую частоту кадров и детализацию в играх. Это делает RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G отличным выбором для современных игр и приложений виртуальной реальности. Память и шина Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и эффективное выполнение графических задач. 128-разрядная шина памяти способствует быстрому обмену данными между графическим процессором и памятью, что особенно важно для игр с высоким разрешением и сложных графических приложений. Система охлаждения WINDFORCE Одной из ключевых особенностей RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G является система охлаждения WINDFORCE. Она включает в себя несколько вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение графического процессора даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру и обеспечивает стабильную работу видеокарты. Вентилятор Hawk Вентилятор Hawk, входящий в состав системы охлаждения, отличается повышенной эффективностью и низким уровнем шума. Он обеспечивает мощный поток воздуха, что способствует лучшему охлаждению компонентов видеокарты. Это особенно важно для длительных игровых сессий и интенсивных графических задач. Теплопроводящий гель серверного класса Для улучшения теплоотвода в RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G используется теплопроводящий гель серверного класса. Этот материал обеспечивает эффективную передачу тепла от графического процессора к системе охлаждения, что способствует поддержанию оптимальной температуры и повышению общей надежности видеокарты. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, что повышает её прочность и долговечность. Это особенно важно для защиты компонентов от механических повреждений и обеспечения стабильной работы в различных условиях эксплуатации. Усиленная конструкция также способствует лучшему охлаждению и общей надежности устройства.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
GeForce RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G — это современная графическая карта от NVIDIA, разработанная на базе архитектуры Blackwell. Она предлагает передовые технологии для геймеров и профессионалов, обеспечивая высокую производительность и эффективность благодаря использованию DLSS 4. Эта видеокарта предназначена для тех, кто ищет мощное решение для игр и сложных графических задач. Архитектура и производительность Работая на базе архитектуры GeForce RTX 5060, эта видеокарта обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями. Архитектура Blackwell позволяет эффективно обрабатывать графические задачи, обеспечивая высокую частоту кадров и детализацию в играх. Это делает RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G отличным выбором для современных игр и приложений виртуальной реальности. Память и шина Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и эффективное выполнение графических задач. 128-разрядная шина памяти способствует быстрому обмену данными между графическим процессором и памятью, что особенно важно для игр с высоким разрешением и сложных графических приложений. Система охлаждения WINDFORCE Одной из ключевых особенностей RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G является система охлаждения WINDFORCE. Она включает в себя несколько вентиляторов, которые обеспечивают эффективное охлаждение графического процессора даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру и обеспечивает стабильную работу видеокарты. Вентилятор Hawk Вентилятор Hawk, входящий в состав системы охлаждения, отличается повышенной эффективностью и низким уровнем шума. Он обеспечивает мощный поток воздуха, что способствует лучшему охлаждению компонентов видеокарты. Это особенно важно для длительных игровых сессий и интенсивных графических задач. Теплопроводящий гель серверного класса Для улучшения теплоотвода в RTX 5060 EAGLE MAX OC 8G используется теплопроводящий гель серверного класса. Этот материал обеспечивает эффективную передачу тепла от графического процессора к системе охлаждения, что способствует поддержанию оптимальной температуры и повышению общей надежности видеокарты. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, что повышает её прочность и долговечность. Это особенно важно для защиты компонентов от механических повреждений и обеспечения стабильной работы в различных условиях эксплуатации. Усиленная конструкция также способствует лучшему охлаждению и общей надежности устройства.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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