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Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) - фото 1
  • Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429208740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candlelight, Tame Impala), Mac Miller), Lil Yachty), A$AP Rocky), What Is Left To Say, I Wish I Didn’t Waste Your Time, Anakin Learns His Fate, Walking On The Moon, Channel Tres), WILLOW), Pozole, Through The Roof, Great Americans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка

Поклонники Thundercat, ликуйте! Самый долгий засушливый период в его карьере официально закончился. Distracted выйдет 3 апреля 2026 года — ровно через 6 лет после выхода его предыдущего альбома, получившего премию GRAMMY в 2020 году, It Is What It Is. Distracted был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat — суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с такими крупнейшими именами в поп-музыке, как Адель, Пол Маккартни, Сиа, Бейонсе, Бек и многими другими. В альбом вошли 15 треков и множество интересных коллабораций, включая Mac Miller, A$AP Rocky, Willow Smith, Tame Impala, Channel Tres, а также продюсеров Thundercat и Greg Kurstin, Flying Lotus, Kenny Beats и многих других. За последние шесть лет Thundercat был очень занят. Помимо выпуска двух новых треков в сентябре прошлого года («I Wish I Didn't Waste Your Time» и «Children of the Baked Potato (feat. Remi Wolf)»), Thunder сотрудничал с Tame Impala, Silk Sonic, Gorillaz, Justice и Yo Gabba Gabba, играл на бас-гитаре с ребятами из Spinal Tap на шоу Киммела, получил премию GRAMMY за лучший прогрессивный R&B альбом на церемонии GRAMMY 2020, стал вирусным не менее 5 раз в TikTok, его хиты «Funny Thing» и «Them Changes» получили платиновый статус, он гастролировал по аренам с Red Hot Chili Peppers, и, да, он дебютировал в кино во вселенной «Звездных войн» в фильме «Книга Боба Фетта».

Отзывы о товаре Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429208740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
Distracted
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candlelight, Tame Impala), Mac Miller), Lil Yachty), A$AP Rocky), What Is Left To Say, I Wish I Didn’t Waste Your Time, Anakin Learns His Fate, Walking On The Moon, Channel Tres), WILLOW), Pozole, Through The Roof, Great Americans
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Поклонники Thundercat, ликуйте! Самый долгий засушливый период в его карьере официально закончился. Distracted выйдет 3 апреля 2026 года — ровно через 6 лет после выхода его предыдущего альбома, получившего премию GRAMMY в 2020 году, It Is What It Is. Distracted был создан в тесном сотрудничестве с новым творческим партнером Thundercat — суперпродюсером Грегом Курстином, известным своей работой с такими крупнейшими именами в поп-музыке, как Адель, Пол Маккартни, Сиа, Бейонсе, Бек и многими другими. В альбом вошли 15 треков и множество интересных коллабораций, включая Mac Miller, A$AP Rocky, Willow Smith, Tame Impala, Channel Tres, а также продюсеров Thundercat и Greg Kurstin, Flying Lotus, Kenny Beats и многих других. За последние шесть лет Thundercat был очень занят. Помимо выпуска двух новых треков в сентябре прошлого года («I Wish I Didn't Waste Your Time» и «Children of the Baked Potato (feat. Remi Wolf)»), Thunder сотрудничал с Tame Impala, Silk Sonic, Gorillaz, Justice и Yo Gabba Gabba, играл на бас-гитаре с ребятами из Spinal Tap на шоу Киммела, получил премию GRAMMY за лучший прогрессивный R&B альбом на церемонии GRAMMY 2020, стал вирусным не менее 5 раз в TikTok, его хиты «Funny Thing» и «Them Changes» получили платиновый статус, он гастролировал по аренам с Red Hot Chili Peppers, и, да, он дебютировал в кино во вселенной «Звездных войн» в фильме «Книга Боба Фетта».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thundercat - Distracted (Red) (5054429208740) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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