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Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка

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Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) - фото 1
Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) - фото 1
  • Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737185
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488039475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
панк
Трек-лист
God Save The Queen, Anarchy In The UK, Pretty Vacant, Holidays In the Sun, No One Is Innocent, My Way, Something Else, Friggin' In the Riggin', Silly Thing, C'Mon Everybody, The Great Rock 'N' Roll Swindle, (I'm Not Your) Stepping Stone, Pretty Vacant (Live from Finsbury Park 1996), EMI (Unlimited Edition)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка

Cборник синглов Jubilee 2002 года был посвящен как 25-летию Sex Pistols, так и Золотому юбилею Елизаветы II. Сейчас, отмечая 50-летие группы, он также знаменует собой полувековой юбилей панка, одного из самых влиятельных музыкальных жанров всех времен. Альбом Jubilee разделён на две эпохи: эпоху Джонни Роттена и эпоху после Джонни Роттена. Изменения очевидны, но качество музыки остаётся неизменным и подлинным, включая как самые узнаваемые синглы, так и редкие жемчужины: "Pretty Vacant (Live)" с печально известного воссоединительного тура "Filthy Lucre" 1996 года и альтернативную версию "Silly Thing" с вокалом Стива Джонса вместо Пола Кука. Доступен ограниченным тиражом на розовом виниле к RSD 2026



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488039475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sex Pistols
Альбом (сингл)
JUBILEE
Жанр
панк
Трек-лист
God Save The Queen, Anarchy In The UK, Pretty Vacant, Holidays In the Sun, No One Is Innocent, My Way, Something Else, Friggin' In the Riggin', Silly Thing, C'Mon Everybody, The Great Rock 'N' Roll Swindle, (I'm Not Your) Stepping Stone, Pretty Vacant (Live from Finsbury Park 1996), EMI (Unlimited Edition)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cборник синглов Jubilee 2002 года был посвящен как 25-летию Sex Pistols, так и Золотому юбилею Елизаветы II. Сейчас, отмечая 50-летие группы, он также знаменует собой полувековой юбилей панка, одного из самых влиятельных музыкальных жанров всех времен. Альбом Jubilee разделён на две эпохи: эпоху Джонни Роттена и эпоху после Джонни Роттена. Изменения очевидны, но качество музыки остаётся неизменным и подлинным, включая как самые узнаваемые синглы, так и редкие жемчужины: "Pretty Vacant (Live)" с печально известного воссоединительного тура "Filthy Lucre" 1996 года и альтернативную версию "Silly Thing" с вокалом Стива Джонса вместо Пола Кука. Доступен ограниченным тиражом на розовом виниле к RSD 2026


Теги товара: Цветной винил
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Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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