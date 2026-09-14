Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка
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Описание товара Sex Pistols - Jubilee (Pink) (Rsd 2026) (602488039475) виниловая пластинка
Cборник синглов Jubilee 2002 года был посвящен как 25-летию Sex Pistols, так и Золотому юбилею Елизаветы II. Сейчас, отмечая 50-летие группы, он также знаменует собой полувековой юбилей панка, одного из самых влиятельных музыкальных жанров всех времен. Альбом Jubilee разделён на две эпохи: эпоху Джонни Роттена и эпоху после Джонни Роттена. Изменения очевидны, но качество музыки остаётся неизменным и подлинным, включая как самые узнаваемые синглы, так и редкие жемчужины: "Pretty Vacant (Live)" с печально известного воссоединительного тура "Filthy Lucre" 1996 года и альтернативную версию "Silly Thing" с вокалом Стива Джонса вместо Пола Кука. Доступен ограниченным тиражом на розовом виниле к RSD 2026
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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