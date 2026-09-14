Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка
LP - Стандартное издание, 140 г, черный винил, с раскладывающимся постером и вкладышем (обратная сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из матового картона, обратная сторона из картона). Потеть под стробоскопами на Midnight Lovers в Лос-Анджелесе, танцевать под басы под мостом K в Гринпойнте, знакомиться с новыми лицами в Venue MOT в Лондоне – вот темные, обволакивающие пространства, которые наполняют жизнью мощный третий альбом Арло Паркс Ambiguous Desire. «За последние два года, пока я работала над этим альбомом, я влюбилась в ночные пространства, — говорит Паркс. — Это были места, где я могла быть кем угодно в ту ночь: от пребывания на периферии до полного погружения в атмосферу и многочасового танцпола. Это было так игриво — возможность раствориться, а затем снова появиться в мире. Каждый раз, выходя на дневной свет, я чувствовала себя невероятно вдохновленной». В результате получился сборник из 12 треков, представляющих собой самую уязвимую, самоутверждающую и эйфорическую музыку британской певицы и автора песен на сегодняшний день.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDavid Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитElla Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитPeter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитGov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (08...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитArctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитCradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802)...
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитDeath - Leprosy (0781676722815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитShakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDepeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (01965884816...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPrimal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (019802949931...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитVarious Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (00500...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDeath In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая плас...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка