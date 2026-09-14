Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413700 матовый белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736493
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
белый
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х11х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Round 27413700 матовый белый
Элегантная душевая штанга Hansgrohe длиной 38 см – стильное и функциональное решение для современной ванной. Компактный размер делает её удобной для небольших пространств, а округлая форма отлично впишется в актуальный интерьер. Белая матовая поверхность придаёт свежесть и не требует частого ухода, легко держит безупречный вид. Прочная латунь гарантирует долговечность, а немецкое производство — надёжное качество в каждой детали.
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Бренд
Стиль
современный
Цвет
белый
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Длина, см
38
Страна производитель
Германия
Элегантная душевая штанга Hansgrohe длиной 38 см – стильное и функциональное решение для современной ванной. Компактный размер делает её удобной для небольших пространств, а округлая форма отлично впишется в актуальный интерьер. Белая матовая поверхность придаёт свежесть и не требует частого ухода, легко держит безупречный вид. Прочная латунь гарантирует долговечность, а немецкое производство — надёжное качество в каждой детали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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