Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза
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Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736476
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х7х7
Вес, г.
100
Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331140 бронза
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — стильное дополнение для современной ванной. Элегантная бронзовая поверхность с матовым эффектом подчеркивает изысканность интерьера. Прямоугольная форма гармонично впишется в минималистичный или лофт-дизайн, а компактная длина 5 см делает аксессуар практически незаметным и удобным для небольших пространств. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с сочетанием металла и пластика гарантирует надежность и долговечность.
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Бренд
Стиль
современный
Цвет
бронза
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
5
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — стильное дополнение для современной ванной. Элегантная бронзовая поверхность с матовым эффектом подчеркивает изысканность интерьера. Прямоугольная форма гармонично впишется в минималистичный или лофт-дизайн, а компактная длина 5 см делает аксессуар практически незаметным и удобным для небольших пространств. Немецкое качество Hansgrohe в сочетании с сочетанием металла и пластика гарантирует надежность и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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