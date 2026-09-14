Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый
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Характеристики
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Диаметр лейки, мм
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736415
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Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки, мм
360
Ширина, см
36
Высота, см
16.8
Длина, см
38.1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
49х46х21
Вес, кг.
7.1
Описание товара Верхний душ Hansgrohe Rainfinity 26234700 матовый белый
Верхний душ HANSGROHE Rainfinity 360 3jet 26234700 00000071263 устанавливается на стену, скрытый монтаж производится с помощью iBox Universal. Душ имеет 3 режима струи: PowderRain мягкие микрокапли (расход при 3 бар 20 л/мин). Intense PowderRain интенсивная струя из микрокапель (расход при 3 бар 18 л/мин). RainStream поток из тонких и нежных струй (расход при 3 бар 16 л/мин). Держатель душа можно наклонять под необходимым углом. Размер диска 360 мм. Выступ от стены 381 мм. Насадка оснащена силиконовыми вставками, которые позволяют мгновенно очистить душ от известкового налета.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
круглая
Материал
алюминий
Количество режимов струи
3
Подсветка
нет
Диаметр лейки, мм
360
Ширина, см
36
Высота, см
16.8
Развернуть
Длина, см
38.1
Страна производитель
Германия
Верхний душ HANSGROHE Rainfinity 360 3jet 26234700 00000071263 устанавливается на стену, скрытый монтаж производится с помощью iBox Universal. Душ имеет 3 режима струи: PowderRain мягкие микрокапли (расход при 3 бар 20 л/мин). Intense PowderRain интенсивная струя из микрокапель (расход при 3 бар 18 л/мин). RainStream поток из тонких и нежных струй (расход при 3 бар 16 л/мин). Держатель душа можно наклонять под необходимым углом. Размер диска 360 мм. Выступ от стены 381 мм. Насадка оснащена силиконовыми вставками, которые позволяют мгновенно очистить душ от известкового налета.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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