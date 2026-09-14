Верхний душ Hansgrohe Raindance E300 Air 26238990 золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
Цвет
золотой
Монтаж
на стену
Форма лейки
квадратная
Материал
металл
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Цвет
золотой
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
квадратная
Материал
металл
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
30
Высота, см
5.5
Длина, см
42
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
48х46х11
Вес, кг.
5.1
Описание товара Верхний душ Hansgrohe Raindance E300 Air 26238990 золото
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с верхним душем фирмы Hansgrohe!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Верхний душ
Цвет
золотой
Монтаж
на стену
Держатель
есть
Форма лейки
квадратная
Материал
металл
Количество режимов струи
1
Резьба
1/2
Ширина, см
30
Высота, см
5.5
Длина, см
42
Развернуть
Страна производитель
Германия
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с верхним душем фирмы Hansgrohe!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Верхний душ Hansgrohe Raindance E300 Air 26238990 золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Верхний душ Hansgrohe Raindance E300 Air 26238990 золото