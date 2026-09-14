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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400

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Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 1
Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 2
Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 1
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 2
  • Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736357
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.15х0.07
Вес, кг.
1.2

Описание товара Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400

• Тип струи: Rain, IntenseRain • переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска • размер душевого диска: 100 мм • со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга • угол наклона может изменяться до 45° • полностью хромированный держатель душа • максимальный расход воды (при 3 бар): 9 л/мин • ширина штанги 22 мм • хромированные настенные крепления из пластика

Отзывы о товаре Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Описание
• Тип струи: Rain, IntenseRain • переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска • размер душевого диска: 100 мм • со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга • угол наклона может изменяться до 45° • полностью хромированный держатель душа • максимальный расход воды (при 3 бар): 9 л/мин • ширина штанги 22 мм • хромированные настенные крепления из пластика
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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