Ершик подвесной Hansgrohe WallStoris 27927670 матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736331
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
ершик, колба, набор для приклеивания
Габариты (ВxГxШ), мм
341x112х100
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х11х11
Вес, г.
800
Описание товара Ершик подвесной Hansgrohe WallStoris 27927670 матовый черный
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Со съемной вставкой. Съемный контейнер легко моется. Крепление - клей или дрель. Включает набор для приклеивания
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Ершик
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
ершик, колба, набор для приклеивания
Габариты (ВxГxШ), мм
341x112х100
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Со съемной вставкой. Съемный контейнер легко моется. Крепление - клей или дрель. Включает набор для приклеивания
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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