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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип управления
термостат
Монтаж
скрытый
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736240
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встраиваемая часть термостата, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
69х24х18
Вес, кг.
6.3
Описание товара Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителей (15311180) — это профессиональное решение для управления несколькими водными потоками в душевой системе, обеспечивающее удобство, точность и стиль.
Управление до 3 потребителей — позволяет одновременно подключать и контролировать работу нескольких душевых или водных выходов, таких как верхний душ, ручной душ, гидромассажные форсунки и другие.
Интеграция с системой RainSelect — обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление температурой и распределением воды, создавая комфортное и персонализированное водное пространство.
Совместимость с наружными элементами hansgrohe RainSelect — позволяет использовать современные панели управления с сенсорным переключением и термостатом.
Высококачественные материалы и надежная сборка — гарантируют долговечность, устойчивость к коррозии и надежное функционирование в течение многих лет.
Скрытый монтаж — компактная и незаметная установка за стеной, что обеспечивает эстетичность и удобство оформления ванной комнаты.
Точная регулировка температуры и расхода воды — повышает безопасность и комфорт при использовании.
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителя — идеальный выбор для создания современной, многофункциональной и удобной душевой системы с индивидуальным управлением.
встраиваемая часть термостата, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Выдвижной излив
нет
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Страна производитель
Германия
Описание
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителей (15311180) — это профессиональное решение для управления несколькими водными потоками в душевой системе, обеспечивающее удобство, точность и стиль.
Управление до 3 потребителей — позволяет одновременно подключать и контролировать работу нескольких душевых или водных выходов, таких как верхний душ, ручной душ, гидромассажные форсунки и другие.
Интеграция с системой RainSelect — обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление температурой и распределением воды, создавая комфортное и персонализированное водное пространство.
Совместимость с наружными элементами hansgrohe RainSelect — позволяет использовать современные панели управления с сенсорным переключением и термостатом.
Высококачественные материалы и надежная сборка — гарантируют долговечность, устойчивость к коррозии и надежное функционирование в течение многих лет.
Скрытый монтаж — компактная и незаметная установка за стеной, что обеспечивает эстетичность и удобство оформления ванной комнаты.
Точная регулировка температуры и расхода воды — повышает безопасность и комфорт при использовании.
Встраиваемая часть термостата hansgrohe RainSelect на 3 потребителя — идеальный выбор для создания современной, многофункциональной и удобной душевой системы с индивидуальным управлением.
Скрытая часть термостата на 3 потребителя Hansgrohe RainSelect 15311180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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