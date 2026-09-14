Описание товара Овощерезка BQ CH2010 Белый-Серый

Представляем вашему вниманию универсального кухонного помощника — измельчитель BQ CH2010 в стильном бело-сером исполнении. Это устройство, созданное для тех, кто ценит своё время и любит готовить с удовольствием, превратит рутинную обработку продуктов в быстрый и лёгкий процесс. Мощность двигателя в 150 Вт обеспечивает уверенную и стабильную работу с самыми разными ингредиентами. Вы сможете быстро справиться с овощами, сыром, орехами и многим другим. Аппарат оснащён функциональной мультирезкой, которая открывает безграничные возможности для кулинарного творчества. В комплекте вы найдёте целый набор практичных насадок, аккуратно хранящихся в самом корпусе устройства. Это и две классические тёрки — мелкая и крупная, и специальная тёрка-измельчитель для нежных продуктов. Также в набор входят две удобные шинковки: одна для создания тонких, почти прозрачных ломтиков, идеальных для картофеля гриль или домашних чипсов, а другая — для сочных и крупных кусочков овощей для салатов или рагу. Качество сборки и материалы вызывают доверие. Корпус устройства сочетает прочный металл и износостойкий пластик, что гарантирует долгий срок службы. Для безопасной и устойчивой работы модель оборудована прорезиненными ножками, которые надёжно фиксируют её на столешнице даже при высокой нагрузке. Один метр сетевого шнура обеспечивает достаточную свободу перемещения на кухне, а продуманная конструкция включает в себя специальный отсек для его хранения, что позволяет содержать рабочее пространство в порядке. В комплекте идёт удобный толкатель, который делает процесс загрузки продуктов максимально безопасным и эффективным. С этим измельчителем вы забудете о порезанных пальцах и утомительной ручной работе. Он станет незаменимым ассистентом для приготовления салатов, начинок, закусок и детского питания, значительно экономя ваши силы и время. Это разумный выбор для современной кухни, где важны практичность, надёжность и безупречный результат. Позвольте технологии взять на себя рутину, а себе оставьте удовольствие от творчества и вкусной еды.