Миксер планетарный BQ MX342 Белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 735746
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х23
Вес, кг.
4.07
Описание товара Миксер планетарный BQ MX342 Белый
Стационарный планетарный миксер BQ MX342 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов. Миксер оснащён большой чашей объёмом 4.5 литров. А крышка чаши предотвращает разбрызгивание при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты прямо во время работы.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста
Страна производитель
Китай
Стационарный планетарный миксер BQ MX342 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов. Миксер оснащён большой чашей объёмом 4.5 литров. А крышка чаши предотвращает разбрызгивание при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты прямо во время работы.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - данный товар вы можете купить по цене 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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