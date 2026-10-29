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Миксер планетарный BQ MX342 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер планетарный BQ MX342 Белый

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Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 1
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 2
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 3
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 4
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 5
Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 1
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 2
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 3
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 4
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 5
  • Миксер планетарный BQ MX342 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер планетарный BQ MX342 Белый
4 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х23
Вес, кг.
4.07

Описание товара Миксер планетарный BQ MX342 Белый

Стационарный планетарный миксер BQ MX342 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов. Миксер оснащён большой чашей объёмом 4.5 литров. А крышка чаши предотвращает разбрызгивание при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты прямо во время работы.

Отзывы о товаре Миксер планетарный BQ MX342 Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крюки для теста
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный планетарный миксер BQ MX342 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яйца или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто для блинов и тугое тесто для пельменей и пирогов. Миксер оснащён большой чашей объёмом 4.5 литров. А крышка чаши предотвращает разбрызгивание при замешивании и позволяет добавлять ингредиенты прямо во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный BQ MX342 Белый - данный товар вы можете купить по цене 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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