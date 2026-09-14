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Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10)

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Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 1
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 2
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 3
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 4
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 5
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 6
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 7
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 8
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 9
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 10
Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1600
Цвет
золотой
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 1
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 2
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 3
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 4
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 5
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 6
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 7
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 8
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 9
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 10
  • Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733931
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
золотой
Комплектация
фен, насадка-концентратор, документация
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, г.
600

Описание товара Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10)

TROUVER Shine 10 — деликатная забота о ваших волосах каждый день Оцените сушку нового уровня с TROUVER Shine 10. Этот фен не просто сушит — он ухаживает. Благодаря инновационной технологии ионизации и мягкому воздушному потоку, волосы остаются гладкими, блестящими и защищёнными. А эргономичный и лёгкий корпус делает укладку лёгкой и комфортной. Особенности, которые вы точно оцените: Инновационная технология AeroBlossom ?Создаёт равномерный и мягкий поток воздуха, не травмируя волосы — идеален даже для чувствительной кожи головы и тонких прядей. Мощный и бережный ?Бесщёточный мотор на 110 000 об/мин обеспечивает быструю сушку, сохраняя структуру волос. 4 режима сушки — под любые задачи ?В том числе: ???? Детский режим — мягкая температура и низкий шум ???? Холодный воздух — для фиксации укладки ?Меняются одним касанием — удобно даже во время сушки. 300 млн ионов Plasma ?Помогают убрать статическое электричество, приглаживают пушистость, устраняют запахи и придают волосам естественный блеск. Тихая работа — до 58 дБ ?Фен работает практически без шума — можно сушить волосы утром или поздно вечером, не мешая другим. Ультралёгкий и компактный ?Вес — всего 345 г, удобно держать в руке даже долго. Подойдёт и для домашнего, и для профессионального использования. Подходит для: Чувствительных волос и кожи головы Быстрой и бережной сушки каждый день Мам с детьми (детский режим) Стайлинга без перегрева и пушистости Тех, кто ценит стиль, комфорт и тишину

Отзывы о товаре Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
золотой
Комплектация
фен, насадка-концентратор, документация
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
TROUVER Shine 10 — деликатная забота о ваших волосах каждый день Оцените сушку нового уровня с TROUVER Shine 10. Этот фен не просто сушит — он ухаживает. Благодаря инновационной технологии ионизации и мягкому воздушному потоку, волосы остаются гладкими, блестящими и защищёнными. А эргономичный и лёгкий корпус делает укладку лёгкой и комфортной. Особенности, которые вы точно оцените: Инновационная технология AeroBlossom ?Создаёт равномерный и мягкий поток воздуха, не травмируя волосы — идеален даже для чувствительной кожи головы и тонких прядей. Мощный и бережный ?Бесщёточный мотор на 110 000 об/мин обеспечивает быструю сушку, сохраняя структуру волос. 4 режима сушки — под любые задачи ?В том числе: ???? Детский режим — мягкая температура и низкий шум ???? Холодный воздух — для фиксации укладки ?Меняются одним касанием — удобно даже во время сушки. 300 млн ионов Plasma ?Помогают убрать статическое электричество, приглаживают пушистость, устраняют запахи и придают волосам естественный блеск. Тихая работа — до 58 дБ ?Фен работает практически без шума — можно сушить волосы утром или поздно вечером, не мешая другим. Ультралёгкий и компактный ?Вес — всего 345 г, удобно держать в руке даже долго. Подойдёт и для домашнего, и для профессионального использования. Подходит для: Чувствительных волос и кожи головы Быстрой и бережной сушки каждый день Мам с детьми (детский режим) Стайлинга без перегрева и пушистости Тех, кто ценит стиль, комфорт и тишину
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