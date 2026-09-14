Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Количество режимов
4
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1800
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
для чистки языка,насадка для бережной очистки,пародонтальная насадка
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733930
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для чистки языка,насадка для бережной очистки,пародонтальная насадка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х7
Вес, г.
400
Описание товара Ирригатор Trouver Ripple 10 Black (AWF14A)
Ирригатор портативный Trouver, представленный в стильном черном цвете, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Этот прибор идеально подходит для поддержания идеальной гигиены полости рта.
С четырьмя режимами работы и возможностью пульсации воды до 1800 импульсов в минуту, ирригатор обеспечивает тщательную очистку даже в труднодоступных местах. В комплект входят две насадки, что позволяет адаптировать использование устройства под индивидуальные требования.
Ирригатор питается от мощного аккумулятора емкостью 2000 мАч, благодаря чему ирригатор способен работать до 60 дней без подзарядки. Это делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает минимизировать частоту зарядки устройств.
При весе всего 0,284 кг, ирригатор портативный Trouver с 4 насадками в комплекте легко размещается в дорожной сумке или домашней ванной комнате, обеспечивая комфорт и надежность в уходе за полостью рта.
для чистки языка,насадка для бережной очистки,пародонтальная насадка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор портативный Trouver, представленный в стильном черном цвете, сочетает в себе современный дизайн и высокую функциональность. Этот прибор идеально подходит для поддержания идеальной гигиены полости рта.
С четырьмя режимами работы и возможностью пульсации воды до 1800 импульсов в минуту, ирригатор обеспечивает тщательную очистку даже в труднодоступных местах. В комплект входят две насадки, что позволяет адаптировать использование устройства под индивидуальные требования.
Ирригатор питается от мощного аккумулятора емкостью 2000 мАч, благодаря чему ирригатор способен работать до 60 дней без подзарядки. Это делает его идеальным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает минимизировать частоту зарядки устройств.
При весе всего 0,284 кг, ирригатор портативный Trouver с 4 насадками в комплекте легко размещается в дорожной сумке или домашней ванной комнате, обеспечивая комфорт и надежность в уходе за полостью рта.
Ирригатор Trouver Ripple 10 Black (AWF14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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