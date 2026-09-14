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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B)

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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 1
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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 3
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Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 5
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 6
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 7
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 8
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 9
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 10
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 11
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 12
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 13
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 14
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 15
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 16
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 17
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 18
Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
4
Режимы работы
деликатная чистка
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 5
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 6
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 7
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 8
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 9
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 10
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 11
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 12
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 13
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 14
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 15
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 16
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 17
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 18
  • Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733926
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Характеристики

Бренд
Trouver
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Комплектация
документация, кабель питания, настенный держатель щетки, чехол
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество режимов
4
Режимы работы
деликатная чистка
Максимальная скорость
39600 движ/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B)

Зубная щетка Trouver Fresh Neo 20 White обеспечивает глубокую очистку зубов благодаря инновационной технологии вращательно-вибрационного движения. Компактный корпус с эргономичной формой легко помещается в руку, а мягкие щетинки бережно заботятся о дёснах даже при активном использовании. Модель оснащена несколькими режимами чистки, адаптированными под разные потребности: от стандартной очистки до ухода за чувствительной полостью рта. Белый цвет корпуса выглядит стильно и гармонично дополняет любой интерьер ванной комнаты. Щетка работает от аккумулятора, заряда которого хватает на длительное время, что исключает частые подключения к сети. Удобная упаковка компактно размещается в сумке или на полке, не занимая много места.

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Trouver Fresh 20 NEO White (ATB23B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Вид щетки
ультразвуковая
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Комплектация
документация, кабель питания, настенный держатель щетки, чехол
Насадок в комплекте
11
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество режимов
4
Режимы работы
деликатная чистка
Развернуть
Максимальная скорость
39600 движ/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Зубная щетка Trouver Fresh Neo 20 White обеспечивает глубокую очистку зубов благодаря инновационной технологии вращательно-вибрационного движения. Компактный корпус с эргономичной формой легко помещается в руку, а мягкие щетинки бережно заботятся о дёснах даже при активном использовании. Модель оснащена несколькими режимами чистки, адаптированными под разные потребности: от стандартной очистки до ухода за чувствительной полостью рта. Белый цвет корпуса выглядит стильно и гармонично дополняет любой интерьер ванной комнаты. Щетка работает от аккумулятора, заряда которого хватает на длительное время, что исключает частые подключения к сети. Удобная упаковка компактно размещается в сумке или на полке, не занимая много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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