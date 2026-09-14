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Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)

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Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 1
Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 2
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Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 6
Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 7
Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 8
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Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
2
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  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 2
  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 3
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  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 6
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  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 12
  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 13
  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 14
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  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 17
  • Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733925
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация, насадка для разглаживания волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х41х32
Вес, г.
900

Описание товара Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)

Фен Trouver Flip 10 с дизайном в белом и золотистом цветах поддерживает 4 температурных режима и 2 скорости воздушного потока. Предусмотрена функция подачи холодного воздуха. Регулировка нагрева и воздушного потока производится независимо. Мощность фена – 1500 Вт.

Отзывы о товаре Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация, насадка для разглаживания волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Trouver Flip 10 с дизайном в белом и золотистом цветах поддерживает 4 температурных режима и 2 скорости воздушного потока. Предусмотрена функция подачи холодного воздуха. Регулировка нагрева и воздушного потока производится независимо. Мощность фена – 1500 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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