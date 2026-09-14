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Характеристики
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Количество режимов
3
Режимы работы
полировка, мягкая чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733924
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Насадка 3 в 1 — 1 шт.; Насадка для чувствительных зубов — 1 шт.; Руководство пользователя — 1 шт.; Кабель Type-C — 1 шт.; Держатель насадки — 2 шт.; Ручка электрической зубной щетки — 1 шт.; Инструкция по безопасности — 1 шт.
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Дополнительная информация
колпачок для насадки, USB-кабель
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
полировка, мягкая чистка
Максимальная скорость
66 000 раз в минуту
Движения головки
пульсирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки,контроль давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х9
Вес, г.
300
Описание товара Электрическая зубная щетка Trouver Fresh White (ATB13A)
Познакомьтесь с электрической зубной щеткой Trouver Electric Toothbrush ATB13A — вашим новым помощником в заботе о здоровье зубов! Эта щетка обеспечит вам качественную и эффективную чистку благодаря высокой частоте пульсации в 66 000 раз в минуту.
В комплекте с щеткой вы найдете колпачок для насадки и USB-кабель, что делает её удобной для использования и хранения. Питание от аккумулятора гарантирует долгую работу без необходимости частой подзарядки.
Уникальная функция контроля давления поможет избежать излишнего давления на зубы и десны, что делает чистку более безопасной и комфортной. А наличие таймера позволит вам следить за временем чистки, чтобы не пропустить ни одной зоны.
Trouver ATB13A предлагает две насадки, а также специальное приспособление для их хранения, что делает уход за щеткой простым и удобным. Дополнительные функции, такие как мягкая чистка и полировка, обеспечат вам идеальную улыбку.
Не забывайте следить за индикатором заряда аккумулятора, чтобы ваша щетка всегда была готова к использованию.
Выберите Trouver Electric Toothbrush ATB13A и наслаждайтесь качественной чисткой зубов каждый день!
Насадка 3 в 1 — 1 шт.; Насадка для чувствительных зубов — 1 шт.; Руководство пользователя — 1 шт.; Кабель Type-C — 1 шт.; Держатель насадки — 2 шт.; Ручка электрической зубной щетки — 1 шт.; Инструкция по безопасности — 1 шт.
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки, отбеливающая, стандартная
Цвет
белый
Дополнительная информация
колпачок для насадки, USB-кабель
Таймер
да
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Количество режимов
3
Режимы работы
полировка, мягкая чистка
Максимальная скорость
66 000 раз в минуту
Движения головки
пульсирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки,контроль давления
Страна производитель
Китай
Описание
Познакомьтесь с электрической зубной щеткой Trouver Electric Toothbrush ATB13A — вашим новым помощником в заботе о здоровье зубов! Эта щетка обеспечит вам качественную и эффективную чистку благодаря высокой частоте пульсации в 66 000 раз в минуту.
В комплекте с щеткой вы найдете колпачок для насадки и USB-кабель, что делает её удобной для использования и хранения. Питание от аккумулятора гарантирует долгую работу без необходимости частой подзарядки.
Уникальная функция контроля давления поможет избежать излишнего давления на зубы и десны, что делает чистку более безопасной и комфортной. А наличие таймера позволит вам следить за временем чистки, чтобы не пропустить ни одной зоны.
Trouver ATB13A предлагает две насадки, а также специальное приспособление для их хранения, что делает уход за щеткой простым и удобным. Дополнительные функции, такие как мягкая чистка и полировка, обеспечат вам идеальную улыбку.
Не забывайте следить за индикатором заряда аккумулятора, чтобы ваша щетка всегда была готова к использованию.
Выберите Trouver Electric Toothbrush ATB13A и наслаждайтесь качественной чисткой зубов каждый день!
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