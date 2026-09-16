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Уцененный товар Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733920
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Уцененный товар Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние, 733920

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Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Объём резервуара для воды
0.15 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 1
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 2
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 3
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 4
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 5
  • Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
14 830 руб.  22 810 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние
14 830 руб. -35%
22 810 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HUTT
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Комплектация
бутылка для воды, документация, кабель питания, салфетка из микрофибры х 4 шт, сопла х 4 шт, страховочный трос
Объём резервуара для воды
0.15 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Датчики
SLAM 4.0, датчик давления, датчики обнаружения края, датчик столкновения
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
8.2x24.2х24.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х18
Вес, кг.
2.1

Описание товара Уцененный товар Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, кейс, робот-мойщик, 3 сменные тряпки, провода, страх. трос, пульт Причина : потертости , после ремонта ( диагностика)

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HUTT
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
для мытья окон
Комплектация
бутылка для воды, документация, кабель питания, салфетка из микрофибры х 4 шт, сопла х 4 шт, страховочный трос
Объём резервуара для воды
0.15 л
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
2
Датчики
SLAM 4.0, датчик давления, датчики обнаружения края, датчик столкновения
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
8.2x24.2х24.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, кейс, робот-мойщик, 3 сменные тряпки, провода, страх. трос, пульт Причина : потертости , после ремонта ( диагностика)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-мойщик окон Hutt W9 отличное состояние - данный товар вы можете купить по цене 14830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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