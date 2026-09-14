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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 11
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 12
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 13
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 14
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 15
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 16
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 17
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.8 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
180
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733869
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.8 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
блок питания, документация, мешок для пыли, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
60
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
398
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х48
Вес, кг.
9.85

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)

Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. С мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч данная модель способна эффективно убирать до 180 кв.м на одном заряде, обеспечивая до 180 минут автономной работы. Белый элегантный дизайн устройства прекрасно впишется в любой интерьер, а компактная ширина базовой станции — всего 398 мм — позволит разместить его в самых удобных местах. С мощностью 60 Вт и низким уровнем шума — всего 56 дБ, этот робот-пылесос работает практически незаметно, не нарушая вашего покоя. В комплект входит литий-ионный аккумулятор и одна насадка, предназначенная для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным помощником в уборке различных поверхностей. Trouver интегрируется в ваши существующие системы умного дома, поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home и Умным домом Яндекса. Управление также возможно с помощью голосовых команд через помощников Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri, что делает его еще более удобным и современным. Для максимального удобства в уходе робот-пылесос оснащен станцией самоочистки, объем пылесборника которой составляет 4000 мл, что существенно снижает необходимость в частом обслуживании устройства. Trouver — это сочетание высоких технологий и простоты использования, которое предоставляет вам свободу и больше времени для важных дел.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)




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Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.8 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
блок питания, документация, мешок для пыли, моющее средство, станция самоочистки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
60
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
398
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. С мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч данная модель способна эффективно убирать до 180 кв.м на одном заряде, обеспечивая до 180 минут автономной работы. Белый элегантный дизайн устройства прекрасно впишется в любой интерьер, а компактная ширина базовой станции — всего 398 мм — позволит разместить его в самых удобных местах. С мощностью 60 Вт и низким уровнем шума — всего 56 дБ, этот робот-пылесос работает практически незаметно, не нарушая вашего покоя. В комплект входит литий-ионный аккумулятор и одна насадка, предназначенная для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным помощником в уборке различных поверхностей. Trouver интегрируется в ваши существующие системы умного дома, поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home и Умным домом Яндекса. Управление также возможно с помощью голосовых команд через помощников Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri, что делает его еще более удобным и современным. Для максимального удобства в уходе робот-пылесос оснащен станцией самоочистки, объем пылесборника которой составляет 4000 мл, что существенно снижает необходимость в частом обслуживании устройства. Trouver — это сочетание высоких технологий и простоты использования, которое предоставляет вам свободу и больше времени для важных дел.
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Отзывы


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